YouTuber’lar sordu, Bilim Kurulu üyeleri cevapladı: Aşılar kısırlık yapar mı?

Sağlık Bakanlığı'nın YouTube iş birliğiyle Covid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için hayata geçirdiği proje kapsamında, Bilim Kurulu üyeleri, YouTuber'ların sorularını cevapladı.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanlığı, hayata geçirdiği proje kapsamında YouTube içerik üreticileriyle Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. “Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı.

COVID-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla hatırlatılması amaçlanıyor.

ÜNLÜ YOUTUBER'LAR BİLİM KURULU ÜYELERİNE SORDU

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle COVID-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

Sorulan sorulardan bazıları şöyle:

– COVID-19 gençleri daha az mı etkiliyor?

– mRNA aşı (Biontech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?

– Aşılar kısırlık yapar mı?

– Gençler COVID-19'u kolay atlatıyor mu?

– COVID-19’un çocuklarda görülme sıklığı nedir?

– COVID-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?

– Yurt dışında yaptırılan COVID-19 aşısı Türkiye’de geçerli mi?

– COVID-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?

– Kanser hastaları COVID-19 aşısı olabilir mi?

– Gebeler COVID-19 aşısı olmalılar mı?

– Emziren kadınlar COVID-19 aşısı olmalılar mı?

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer'in COVID-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar T.C. Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmî kanalından izlenebilecek.

“AŞILARIN KISIR YAPTIĞINA DAİR KANITA DAİR BİR BİLGİ YOK”

Youtuber Orkun Işıtmak’ın Aşılar kısırlık yapar mı? sorusunu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şu şekilde cevapladı:

* Bunlar şehir efsanesi. İnsanların aklında soru işaretleri oluşuyor haliyle. Aşıların kısır yaptığına dair kanıta dair bir bilgi yok. Bu nedenle vatandaşların ‘aşı kısır yapıyor’ konusunu akıllarından çıkarmaları gerekiyor. Yüzde 30’u insanlarımızın sigara içiyorlar. Sigaranın kısırlık yaptığını belki bir kez daha hatırlatmak daha doğru olacaktır.

“İLK İKİSİNİ BİONTECH AŞISI OLDUYSAK ÜÇÜNCÜ AŞIYA ŞİMDİLİK GEREK YOK”

Youtuber Enes Batur ise Prof. Dr. Ateş Kara’ya “Üçüncü doz aşı olmamız gerekiyor mu?” sorusunu yöneltti. Kara, aşı sorusuna şu şekilde cevap verdi:

* Eğer inaktif aşıyı olduysak, korumanın devam etmesi ve yüksek koruma, özellikle Delta varyantını düşündüğümüzde , üçüncü dördüncü aydan sonra olmamızda fayda var. Bu söylediğimi inaktif aşı içindi. mRNA ve Biontech aşılarında ise üçüncü doza şimdilik gerek yok. İlk ikisini Biontech olduysak şimdilik gerek yok. Ne zamana kadar? İşte aşağı yukarı ilk iki dozu olduktan 10-11 ay sonrasına kadar gerek yok. Şu anki bilgilerimiz öyle.

“AŞIDA İSTENMEYEN BİR ETKİNİN 3-4-5 AY SONRA ÇIKMASI BİZİM BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM DEĞİL”

Enes Batur’un “Aşıların gelecekte yan etkileri olabilir mi?” sorusunu ise Kara, “Aşıya bağlı yan etkiler çıkacaksa ilk bir haftada çıkıyor. Nadiren bu süre iki hafta olabiliyor. Çok nadiren de bir, iki ay içinde olabiliyor. Yani böyle bir aşıya bağlı istenmeyen bir etkinin 3-4-5 ay sonra çıkması bizim bugüne kadar gördüğümüz veya olmasını beklediğimiz bir şey değil. Bu gün dünyada kabaca şunu söyleyebiliriz; 2,5 milyar insan aşılanmış. Yani 2,5 milyar insan aşılanmış, bu insanların bizim elimizde verisi var. Bunların aşağı yukarı 500 milyondan fazlasının da 6 aylık verisi var. Çok büyük bir problem çıkmadığını, sıkıntı çıkmadığını gördük.” cevabını verdi.

mRNA aşı (Biontech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu? şeklindeki soruya da Kara’nın cevabı şöyle oldu:

* Bizim aşıyı uyguladığımız yer kasımızın içi. Aşının tamamı demir olsa, içinde olmadığını tekrardan söyleyelim , tamamı demir bile olsa o verdiğimiz miktarla dışarıdan bir mıknatısın tutması mümkün değil.

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