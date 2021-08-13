Yüksek faturaları protesto eden çiftçilere plastik kelepçe

Şanlıurfa’da elektrik kesintileri ve yüksek faturaları protesto eden çiftçilerden 13'ü gözaltına alındı. Ellerine plastik kelepçe takılan çiftçilerin adliye koridorundaki fotoğraflarını paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yaşananlara tepki gösterdi.

AHMET KAYA

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintisi ve yüksek faturaları protesto eden çiftçiler eylem yapmış ve 13 çiftçi gözaltına alındı.

“BU KELEPÇE TÜRKİYE'NİN TARIMINA VURULMUŞTUR”

Adliye koridorunda bekleyen ve ellerine plastik kelepçe takılmış olan çiftçilerin fotoğraflarını paylaşan CHP Milletvekili Aydınlık, yaşanan olaya tepki gösterdi. Aydınlık şu ifadeleri kullandı;

“Bu görüntülere iyi bakın! ‘Yaparsa Ak Parti yapar’ dediler, hakikaten öyle oldu. Çiftçilerimizin adliyede işlemleri devam ediyor; fotoğraflarda gördüğünüz gibi elleri kelepçeli halde. İl Başkanımız Hayrettin Cidir ve Haliliye İlçe Başkanımız İ. Halil Alagöz çiftçilerimizin yanında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz; ama şunu unutmayın ki bu kelepçe sadece çiftçi kardeşlerimize vurulmuş değildir. Bu kelepçe Türkiye'nin tarımına, Türkiye’nin geleceğine vurulmuştur!”