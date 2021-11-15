Yunanistan kadın, çocuk dinlemiyor! Bir zulüm daha…

Yunanistan güvenlik unsurlarının açık denize ittiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'de de son 3 günde yine Yunanistan'ın geri ittiği 234 göçmen kurtarılarak il göç idaresine gönderildi.

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Yunanistan'da Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'nin ülkeye gelen sığınmacıları neden geri ittiklerine yönelik sorusuna sinirlenen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözlerinin üzerinden bir hafta geçmeden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itilmesi artarak devam ediyor.

44 GÖÇMEN KURTARILDI

Marmaris açıklarında iki ayrı geri itme olayında toplam 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Sabah saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Gece saatlerinde yine Marmaris açıklarında lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri her iki kurtarma olayında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 1 göçmen kaçakçısı ile ilgili ise adli işlem başlatıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

3 GÜNDE 234 GÖÇMEN

Öte yandan İzmir'de son 3 günde Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 234 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 69 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı. İHA

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