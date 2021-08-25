Yunanistana kaçmaya çalışan 11 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 kişi yakalandı, bu kişilerin 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. (DHA)