Yunanistan’da 5.0 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Yunanistan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Heraklion olan depremin derinliği 35 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

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Merkez üssü Heraklion olan deprem meydana geldi. Şiddeti 5,0 olarak açıklanan ve yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ülkenin birçok bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken merkez üssünü Girit adası olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER