Yunanistan’dan 3 kişi 6 sahte pasaportla Türkiye’ye geçerken yakalandı

Yunanistan'ın Batı Trakya’da Türkiye ile arasındaki Kipi sınır kapısından sahte pasaportlarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan üç kişi yakalandı. Üzerlerinde altı sahte pasaport ele geçirildi.

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Yunanistan'ın Batı Trakya ile Edirne‘nin İpsala ilçesindeki sınır kapısını birbirine bağlayan Kipi Sınır Kapısı'nda bugün meydana gelen olayda Yunanistan gümrük muhafaza memurlarının fark etmesi üzerine üç yabancı uyruklu şahıs Irak makamlarına ait sahte pasaportlarla Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandılar.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda yine Irak makamlarına ait 6 sahte pasaport ele geçirildi. Üç kişi Dedeağaç (Evros) İli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başlandı. Pasaportlara el konuldu.