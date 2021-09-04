Yüreğir Belediye Başkanlığı taşınmaz kiraya veriyor

Yüreğir Belediye Başkanlığına ait 7 adet taşınmaz (büfe, iş yeri ve çay ocağı) 10 yıllığına kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Yüreğir Belediye Başkanlığı ait ve aşağıda belirtilen listede bulunan 7 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü ile Kiralama İhalesi yapılacaktır.

İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır.

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