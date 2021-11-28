Yurt faciasının yıldönümünde aileler isyan etti

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait özel yurtta 5 yıl önce çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kız çocuğu ve 1 öğretmen için aileler yurdun önüne yürüyerek bir basın açıklaması yaptı. Ailelerden Mehmet Ali Baş, "Nasıl bir adaleti var bu devletimizin. Ciğerim yanıyor benim." diyerek isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da Süleymancılar tarikatına ait kaçak yurtta çıkan ve 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne, birçok çocuğun da yaralanmasına yol açan yangının 5. yıldönümünde, Sosyal Haklar Derneği ve yangında hayatını kaybeden çocukların aileleri yurdun önüne “Aladağı unutma, unutturma” yazılı pankartla yürüyüş yaptı. Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin bulunduğu dövizlerle bir süre yürüyen aileler daha sonra basın açıklaması yaptı.

“NASIL BİR ADALETİ VAR BU DEVLETİMİZİN”

Ailelerden Mehmet Ali Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslenerek şunları söyledi: Adalet Bakanına sesleniyorum, nasıl bir adaleti var bu devletimizin. Yanıyor ciğerim benim. Her gün yattığımda, kalktığımda ben sofrada çocuğumu bekliyorum. Nasıl affediyorlar, biz kesinlikle bu affı istemiyoruz. Böyle af olmasın. Bana araba çarpsa, bacağımın biri kopsa onu affederim ama benim ciğerim kopunca bu affı istemiyorum. Bundan daha kötü acı olmaz.”

NE OLMUŞTU?

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, ‘Süleymancı’ cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu yangın çıkmış, Yangında 11öğrenci, 1 eğitmen yaşamını yitirmişti.

Aladağ yangın faciasına ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10’uncu duruşmasının görüldüğü 2019 Temmuz ayında karar çıkmış, mahkeme heyeti, yurt müdürü Cumali Ali Genç'i 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur'u 12 yıl 2 ay 20 gün, Mehmet Deniz'i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş'e 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verilmişti.

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