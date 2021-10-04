Yurt olacaktı, ek hizmet binası oldu… Kızılay’dan açıklama

Balıkesir'de öğrenci yurdu olması için, yardımseverlerin bağışları ile Kızılay'ın yaptırdığı binanın Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasına dönüştürülmesi tepki çekmişti. Kızılay Basın Müşavirliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kızılay’dan binayı kiralayanlar burayı bir süre yurt olarak işletmişler, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte tüm eğitim kurumları ve yurtlar kapatılmıştır" denildi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir’de öğrenci yurdu olması için, yardımseverlerin bağışları ile Kızılay’ın yaptırdığı binanın belediye ek hizmet binası hakkında Kızılay’dan açıklama yapıldı.

“BİR SÜRE YURT OLARAK İŞLETİLDİ”

Kızılay Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklama şöyle;

“Kızılay'ın Balıkesir/Karasi temsilciği Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan bir araziyi 1972 yılında satın almıştır. Söz konusu arazi 1994 yılında imar uygulaması ile arsa olarak tescil edilmiştir.

İlgili arsaya Kızılay imkânları ile bina inşa edilmiş ve bu bina 2019 yılında yapılan ihalede en yüksek teklifi veren katılımcılara kiraya verilmiştir.

Kızılay'dan binayı kiralayanlar burayı bir süre yurt olarak işletmişler, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte tüm eğitim kurumları ve yurtlar kapatılmıştır.

Kiracılar da işletmekte oldukları yurdu kapatmışlardır. Yurtların kapanması ile birlikte kiracı binayı tahliye etmiş, boş kalan bina 03.03.2020 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmiştir.”

SARI, BİRÇOK BAĞIŞÇININ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADINI BELİRTMİŞTİ

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Kızılay’ın yaptırmış olduğu binanın belediyeye kiralanmasının birçok bağışçıyı da, öğrenciyi de hayal kırıklığına uğrattığını dile getirmişti.

“BAĞIŞÇILAR YURT YAPILMASINI İSTEDİ”

Dönemin Kızılay Balıkesir Şube Müdürü Süleyman Kara, 2015 yılında verdiği bir demeçte, 5 bin 128 metrekarelik arazinin kendilerine şartlı bağış olarak yapıldığını açıklayarak, “Burayı bağış yapanlar Balıkesir’de yurt olarak yapılmasını istediği için yurt inşaatına başlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullanmıştı.