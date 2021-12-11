Yurtta olumsuz hava etkili oluyor: Çatılar uçtu, deniz otobüsünde panik yaşandı

Yurdun çeşitli bölgelerinde yağmur, yer yer fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, feribot seferleri iptal oldu.

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Olumsuz hava koşulları yurdun önemli bir bölümünde etkili oluyor. RüzgarıMarmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esiyor.

LODOS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos,Kadıköy Caddebostan sahilde dalgaların oluşmasına neden oldu. Dalgaların etkisi ile sahildeki taşlar kıyıya vurdu.



MANİSA’DA ÇATI UÇTU

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarak yoldaki arabaların üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. E

DENİZ OTOBÜSÜNDE PANİK



İstanbul seferinin yapıldığı deniz otobüsünde, dün akşam fırtına nedeniyle panik yaşandı. Sağa sola yatan deniz otobüsünde çığlık atıp, can yeleği giyen yolculardan bazıları, fenalaştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



ANTALYA’DA HASAR TESPİTİ

Antalya'da geçtiğimiz günlerde saatte 130 kilometreye ulaşan fırtına ve şiddetli yağış örtülü tarım arazilerinde zarar neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, fırtına ve sel sonrası çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Ekipler, Antalya genelinde zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından çiftçiye sera naylonu desteği sağlanacağı kaydedildi.

FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMADI

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

DHA-İHA

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