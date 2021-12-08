Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi tutuklandı

Antalya'da özel öğrenci yurdunda vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) katili aşçı İhsan Güney (38) tutuklandı. Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi ise, babası Halil Tuğrul tarafından morgdan alındı. İhsan Güney'in şizoaffektif bozukluk tanısı olduğu, aylık kontrollerini 4 aydır yaptırmadığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi.

Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney’i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul’un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ BABASI ALDI

Kahramanmaraş’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek, oğlu Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesini teslim aldı. Baba Tuğrul’un, üzgün olduğu görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a götürüldü.

VAHŞİ CİNAYETİ İŞYEN AŞÇI TUTUKLANDI

Mehmet Sami Tuğrul’u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ŞİZOFRENİ TANISI KONULMUŞ

Antalya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İhsan Güney’in 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı, olay tarihinden 3 ay kadar önce olay yeri adresinde aşçı olarak işe başladığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Ayrıca 17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda tanı olarak bipolar duygulanım bozukluğu, 27 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konduğu, 2 Mart 2020 tarihinde hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021 tarihinden sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir.”

Olayla ilgili dün mahkeme, ‘gizlilik kararı’ ve ‘yayın yasağı’ kararı vermişti. (DHA)

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