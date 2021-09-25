Yüz yüze eğitime corona engeli! 600 öğrencisi olan okul kapatıldı

Yüz yüze eğitimle ilgili bazı tereddütler sürerken bir ilde artan vakalar nedeniyle okul kapatıldı. Kars’ın Kağızman ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul kapatılarak uzaktan eğitim sistemine geçildi.

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Kağızman'da yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenler de pozitif vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçti.

Birçok öğretmen ve öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla hemen harekete geçen Kağızman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü okulun tamamına test yapılması kararını aldı.

OKUL VE PANSİYON KAPATILDI

Yapılan testler ile onlarca öğrenci ve öğretmenin test sonuçları pozitif çıktı, okul ve pansiyon hemen kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. İHA

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