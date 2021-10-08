Yüzde 1 baraj şartına karşı memurlar alanlara çıkacak

Sendikalar ve Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri Memur ve memur emeklileri için yapılan toplu sözleşmede 400 TL ikramiye için getirilen yüzde 1 baraj şartına karşı 17 Ekim Pazar günü Ankara Anadolu Meydanı’nda miting yapacak.

İsmail AKIN

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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yaptığı yazılı basın açıklamasında, Sendikalar ve Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri Memur ve memur emeklileri için yapılan toplu sözleşmede 400 TL ikramiye için getirilen yüzde 1 baraj şartına karşı 17 Ekim Pazar günü Ankara Anadolu Meydanı'nda miting yapacağını duyurdu.



“BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Balık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kamu emekçileri geçmiş dönemlerde toplu sözleşmelerden kayıplarla çıkmış, aldıkları ücretler daima enflasyon altında kalarak açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Kamu emekçilerinin bu seferki yenilgisi maddi kayıpların yanında örgütlenme özgürlüğünü engelleyen, sendikal tekelleşmenin önünü açan düzenlemeler içermektedir.

Sendikalar ve Kamu Konfederasyonları Platformu ile birlikte AKP iktidarının ve yandaş konfederasyonunun “satış sözleşmesine ve yüzde 1'lik baraj hukuksuzluğuna” karşı 17.10.2021 Pazar günü Saat 11.00'da Ankara Anadolu Meydanı'nda miting yapacaklardır.

Kamu emekçilerinin alım gücünü artırmayan, sahadaki gerçek enflasyon altında ezdiren, kayıplarımızın karşılanmadığı ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engele karşı Sendikalar ve Kamu Konfederasyonları Platformu ile birlikte yapacağı mitinge tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, emeklileri, çiftçileri, öğrencileri, kadınları, işçileri, işsiz ve ümitsizleri ve haksızlığa uğrayan tüm yurttaşlarımızı Anadolu Meydanı'nda toplanmaya ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”