Zabıta, AKP’li belediyenin yolsuzluklarını şikayet etti

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Belediyesi’nde görevli Ahmet Yardımcı şahit olduğu usulsüzlükleri savcılığa açıkladı. Yardımcı, “Mobbing de var” dedi...

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Ahmet Yardımcı (33) şahit olduğu tüm yolsuzluk ve usulsüzlükleri savcılığa şikayet etti. Mobbinge maruz kaldığını, AKP'li başkan tarafından küfür ve hakarete uğradığını savunan Yardımcı, “Görev yapmam engelleniyor. Soruşturmanın selameti için başkan görevden alınmalı” dedi. Zabıta Yardımcı'nın 10 Eylül'de Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadedeki suçlamalar şöyle:

AKP'Lİ BAŞKANA MAAŞ: Ekinözü AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Kalmış, Belediyede çalışıyor gibi gösterilmiş ve 8 ay boyunca maaş ödenmiştir. Ödeme Ekinözü Belediyesi limited şirketi aracılığıyla yapılmıştır. Ben bunu tespit edip Belediye Başkanı'na ilettikten sonra ilişiğini kesmek zorunda kaldılar. Ödeme yapıldığına dair belgeler Ziraat Bankası şubesindedir.

YEĞEN ŞOFÖR OLDU: Başkan'ın makam şoförü yeğeni Mehmet Acar isimli kişidir. Sözleşmeli olarak Başkan Bilal Eker tarafından işe alınmıştır. Usulsüz bir şekilde yol harcırah ödemesi yapılmaktadır. Sözleşmeli personel olduğu için yolluk ödemesi yapılması kanuna aykırıdır.

MESAİ ALIYORLAR: Zabıta memurları Geylani Kaplan ve Dursun Taşdemir, fiilen bu görevi yapmamaktadır. Kaplan, Yazı İşleri Müdür Vekili, Taşdemir ise İmar İşleri Müdür Vekilidir. 7 yıldır mesai ücreti almaktadırlar.

BAŞKANA İPHONE: ibraz edilen bir faturada 12 bin liraya 12 adet tablet alındığını gördüm. Şirket yetkilileri ile görüştüm. Bana tablet alınmadığını bir adet cep telefonu alındığını söylediler. Bu telefon başkanın şahsına alındı.

ÇİT ALIMI USULSÜZLÜĞÜ: Belediyenin işletmiş olduğu düğünün salonun etrafını örmek için panel çit alımı yapıldı. Araştırma neticesinde Kaplan yapı 48 bin 899, Sevinç Ticaret 52 bin 575, Ataksan Hırdavat 54 bin 835 bin fiyat teklifi verdi. Belediye, Emin Demir isimli bir kişiden panel çitleri 139 bin 900 liraya aldı.