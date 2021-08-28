30 Ağustos’ta bankalar açık mı, hastane ve eczaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta bankalar, eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil takvimi içerisinde de yer alan 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

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30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştı. Vatandaşlar bankalar, PTT ve kargo şirketlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bankacılık işleri olan vatandaşlar banka, eczane gibi noktaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

– Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

– Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

– 30 Ağustos’ta bankalar da kapalı olacak.

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.