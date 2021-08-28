Zafer hutbesinde Atatürk yine anılmadı

30 Ağustos öncesi dün okutulan hutbede, 11 yıllık ayıp tekrarlandı. Diyanet, hutbede Diyarbakır’ı fetheden İyaz bin Ganem’i andı. Büyük Önder Atatürk’ü yok saymaya kalktı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Atatürk'ün kurucusu olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmama geleneği sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki hutbesini, Büyük Taarruz, Mohaç, Malazgirt ve Diyarbakır'ın fethine ayırdı. Hutbede Diyarbakır'ı fetheden Hazreti Ömer'in komutanı İyaz bin Ganem'in adını anan Diyanet, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç bahsetmedi. Hutbede şu ifadelere yer verildi:

GANEM'E ÖVGÜLER

“Henüz Hz. Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenâb-ı Hakk'ın yardımı, İyâz bin Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakârlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolumuz'un kapıları İslam'a açılmıştı. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Mohaç'ta, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.” Hutbede Atatürk'ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, “Bu toprakları bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin Başkomutanı Sultan Alparslan ve düşmanın işgal girişimlerine son veren Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyorum.” paylaşımını yaptı.

GÖRMEZ İLE BİRLİKTE SONA ERDİ

Diyanet, daha önce hutbelerde Atatürk'ün adına yer veriyor ve rahmetle anıyordu. 28 Mart 2003-11 Kasım 2010 arasında görev yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun yayınladığı hutbelerde de Atatürk anıldı. 2010'da göreve gelen Diyanet Başkanı Mehmet Görmez ile birlikte hutbelerde, Atatürk'ün adına yer verilmemeye başlandı. Görmez 31 Temmuz 2017'ye kadar görevde kaldı ve bu süre içinde Atatürk'ün anıldığı bir hutbe olmadı. Görmez'in görevden alınmasının ardından 2017'de Ali Erbaş bu göreve atandı. Erbaş döneminde de hutbelerde Atatürk'ün adına yer verilmedi.