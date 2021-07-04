CHP Doğu Masası’nda görevli olan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki heyet, Mardin Mazıdağ ilçesini ziyaret etti ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Tanal’ın ziyareti sırasında bir vatandaş, gelen zamlara tepki gösterdi.

“ARTIK ZAM ZAM ZAM ANAMIZI AĞLATTILAR”

Tanal, Mazıdağ'da yaşanan sorunların saymakla bitmediğini, vatandaşın elektrik kesintilerinden, ardı ardına gelen zamlardan, yatırım yapılmadığından ve bu neden bölgede işsizliğin yoğun olduğundan şikayet ettiğini söyledi. Bir vatandaş da, “Artık zam, zam, zam anamızı ağlattılar” sözleriyle ekonomik duruma isyan etti. Tanal, “Hepsini halledeceğiz inşallah. Sizin de vereceğiniz destekle” sözleriyle cevap verdi.

“BİZ YÜKÜNÜZÜ KALDIRMAYA GELDİK”

Mahmut Tanal şunları söyledi:

* Sizin huzursuzluğunuz bizim huzursuzluğumuzdur. Bizim inanın ki o dertleriniz, o sıkıntılarınız hepsi omuzlarımızda. Biz bu yükünüzü kaldırmaya geldik. Sorunlarınızı öğrenmeye geldik. Bunların Meclis'te çözüm yollarını bulmaya geldik.

* Evet şu anda iktidarda değiliz. 19 yıldır Ak Parti iktidarına destek verdiniz. Eğer sorunlar varsa, sorunlar çözülmemişse, demek ki Ak Parti artık bu sorunları çözemiyor.

* Bir lokantaya gittiğiniz zaman size doğru düzgün yemek vermiyorsa, doğru düzgün yemek servisini yapmıyorsa, yemekleri kalitesizse, pahalıysa bir daha o lokantaya gitmiyorsunuz.

* 19 yıldır Mazıdağı'nda da hakikaten büyük sıkıntılar var. Bize Allah rızası için destek verin. Sizin bu huzursuzluklarınızı bitireceğiz. Bölgede barış olacak, demokrasi olacak, özgürlükler olacak.