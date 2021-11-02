Zamları eleştirmek “Cesaret” sayıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, sosyal medya hesabından sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48’lik zammını eleştirip üretim maliyetlerini arttıracağını belirtti. Oda üyesi bir kişi de bu paylaşıma, “Bunu yazabilecek cesarete sahip olduğun için teşekkür ederim” yorumunda bulundu.

Latif SANSÜR

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, sosyal medyadan sanayide doğalgaza yapılan zammı eleştirdi.

Ülken yaptığı paylaşımda, “Dünya ortalamasında sanayi doğalgaz fiyatı hane halkı fiyatına göre yüzde 20 daha ucuzken, bizde sanayicinin kullandığı doğalgaz daha pahalı. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48'lik zam üretim maliyetleri ve enflasyonu tetikleyecek, üyelerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkileyecektir” diyerek tepkisini dile getirdi.

BAŞKANINI KUTLADI

AYTO Başkanının yaptığı paylaşıma yorum yapan AYTO üyesi Ziya Yeniev, bugünün Türkiye’sine dikkat çekti, başkanını kutladı. Yeniev, “Bugünün Türkiye'sinde bunu yazabilecek cesarete sahip olduğun için teşekkür ederim sevgili kardeşim ve cesur değerli başkanım” yorumunda bulundu.

“YAĞMUR SUYUNDAN VERGİ ALACAKLAR”

İhraç edilen sanayi ürünlerinin hammaddelerinin yüzde 70'inin ithal edildiğini söyleyen Fatih Namık Talay isimli başka bir kişi de, çalışan kişi başına katı atık ücreti alındığını belirterek,” Böyle giderse yağmur suyundan vergi alacaklar. Esnaf, sanayici, üretici, emekli herkes bitmiş durumda. Bu Doğalgaz zammı bütün sektörleri etkileyeceği gibi enflasyonu da körükleyecektir. İnşallah deflasyon yaratmaz” ifadelerini kullandı.