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Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesi’nde görev yapan ve doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 11:35 - 27 Ekim 2021 Güncellenme:
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Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in doçentlik belgesinin sahte olduğu iddialarının ardından Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçmişti.

Rektörlük söz konusu öğretim üyesinin doçentlik belgesinin sahte olduğunu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Üniversite'nin şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye gelen Laçin'in “dolandırıcılık” ve “evrakta sahtecilik” suçlarından gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Üniversitenin atamasını iptal etmesinin ardından Zehra Zulal Atalay Laçin ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, iddiaları yalanmış ve akademik eğitimine ilişkin belgeleri savcılığa sunduğunu ileri sürmüştü.

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