‘Zeytin şenliğinin sponsoru binlerce zeytini kesecek’ dedi yaka paça gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde dün başlayan Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde konuşma yapan ve Akbelen Ormanları’ndaki direnişte köylülerin sözcüsü olan Deniz Gümüşel, şenliğe sponsor olan termik santral şirketinin İkizköy’de ve bölgede binlerce zeytin ağacını keseceğini, böyle bir şirketin zeytin şenliğine nasıl sponsor olabildiğini sorup eleştirince polisler tarafından gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde dün başlayan Milas Zeytin Hasat Şenliği bugün de devam etti. Şenlik sırasında Atapark Meydanı'nda yapılan konuşmalarda söz alan İkizköy Akbelen Ormanları Sözcüsü Deniz Gümüşel (43) yaptığı konuşmada şenliğin sponsorlarının arasında Yeniköy Kemerköy Santrali'ni işleten şirketin olmasının üzücü olduğunu Akbelen'de de çam ağaçları ile birlikte binlerce zeytinin bu şirket tarafından kesileceğini belirterek duyarlı olunmasını istedi.

ZEYTİN ŞENLİĞİNE SPONSOR OLAN ŞİRKET BİNLERCE ZEYTİNİ KESECEK

Proğram dışı İkizköy ve Akbelen ormanlarının duyurulması için konuşma yapan ve Kaymakam Mustafa Ünver ile konuşarak izin aldığı belirtilen Deniz Gümüşel daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Gümüşel'in aktivist arkadaşlarından Faik Binici yaptığı açıklamada “Zeytin şenliğinde Deniz arkadaşımız bu şenliğe sponsor olan termik santral şirketinin İkizköy'de binlerce zeytini keseceğini belirterek köylünün sesini duyurmaya çalıştı. Önce kaymakam müdahale etti. Ancak Kaymakam ile konuştuktan sonra açıklama izni alan deniz arkadaşımız Kaymakam Mustafa Ünver Büke ayrıldıktan bir süre sonra gözaltına alınarak götürüldü. Konuşmasına izin verilmedi” diye SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Onlarca kişinin gözü önünde polisler tarafından yaka paça götürülen Deniz Gümüşel'in ardından açıklama yapan MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) Milas Sözcüsü Neşe Tuncer, “Zeytinlerimize, ormanlarımıza, havamıza, suyumuza göz diken onlarcası gibi, YK Enerji de, rant için, sermayesini güçlendirmek için utanmaz adımlarından birisini daha atarak, Milas Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’ne sponsor olma pişkinliği göstermekten hiç utanmamıştır. İkizköylülerin aylardır Akbelen ormanları için sürdürdüğü direnişten korkan siyasal iktidar ve işbirlikçisi sermaye güçleri, bugün festival alanında bu absürd durumla ilgili katılımcılarla görüşlerini paylaşarak protesto eden, yaşam savunucusu Deniz Gümüşel arkadaşımızı gözaltına almıştır. Bir kez daha sesleniyoruz; ormanımıza, havamıza, suyumuza dokundurtmayacağız. Deniz hepimizin sesi olmuştur, arkadaşımızı derhal serbest bırakın” diye konuştu.

“ZEYTİNLERİ KATLEDEN ZEYTİN ŞENLİĞİNE SPONSOR OLUYOR”

Deniz Gümüşel'in ve çevrecilerin avukatlarından İsmail Hakkı Atal yaptığı açıklamada, “Zeytinleri katleden, halkı kanser eden, zeytinlikleri kesen Limak – İçtas termik santrali sponsorluğunda yapılan Milas Zeytin Hasadı Şenliğini protesto eden arkadaşımız Deniz Gümüşel gözaltına alındı. 5’li çete, Limak -Cengiz v.s. yetti gari canımızımı alacaksınız? Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Bir avukat arkadaşımız Deniz'in yanında. Tam 3 aydır Akbelen ormanları için gecesini gündüzüne katıp mücadele eden deniz Gümüşel yalnız değil” dedi.