Zeytinlerden elde edilen yağ ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak

Bursa'da kamuya ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Mudanya Belediyesi, yeni yılın hasadına başladı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 'Kara Kış Fonu' ile bu yıl üreticiye ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olacaklarını söyledi.

Halil ATAŞ

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Mudanya Belediyesi, kamuya ait alanlarda yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Bursa’da Mudanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zeytin Dalı Birimi'nden oluşan ekip, ilçe merkezindeki parkların hasatlarını gerçekleştirdi. Toplanan zeytinler, işlenmek üzere zeytinyağı üretim tesislerine gönderilecek. Elde edilen zeytinyağı, Zeytin Dalı ekibi tarafından Mudanya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

“KARA KIŞ FONU İLE YARDIMLAR ARTACAK”

Mudanya Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Hayri Türkyılmaz, toprağın bereketini Mudanyalılarla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek “Her gramında alın teri olan zeytinyağımızı sevgiyle üretip, emeğimizi sevgiyle besliyoruz. Ürettiklerimizi de Zeytin Dalı birimimize kayıtlı ailelerimizle adil bir şekilde paylaşıyoruz” dedi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kara Kış Fonu ile bu yıl üreticiye ve tüketiciye daha fazla destek olacaklarına vurgu yapan Türkyılmaz, “Hem ihtiyaç sahibi ailelerimize hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yardımlarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

TÜRKYILMAZ’DAN TİCARİ AMAÇ GÜDENLERE: TOPLAMAYIN

Kamuya ait alanlardaki ağaçlardan ticari amaç için zeytin toplayanlara da seslenen Türkyılmaz, “Bu ağaçlardaki zeytinler, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına gidiyor. Bu nedenle kamusal alanlarda ki ağaçlardan ticari fayda güderek zeytin toplamayın” çağrısı yaptı.

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