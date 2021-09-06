Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, aynı istikamete giden otomobile arkadan çarptıktan sonra savrularak refüjü aşıp karşı şeride geçti. 3 otomobil, 1 cip ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Burak Y., idaresindeki minibüs, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan Refik B., yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulan minibüs daha sonra demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y., yönetimindeki otomobile çarptı.

Ali Can Y'nin otomobili ise savrularak aynı istikamete gitmekte olan Kürşat D., idaresindeki marka servis minibüsüne çarptı.

Bu esnada Burak Y.'nin çarptığı demir bariyerler ise Hüseyin E., idaresindeki otomobil ile Ecem H., yönetimindeki araca çarparak zarar verdi.

Sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılırken, kazada 1'i ağır 11 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici vasıtası ile bulundukları yerden kaldırırken, belediye ekipleri yola saçılan yüzlerce boş makaron ve araçlardan kopan parçaları temizledi.

Ayrıca, cadde yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.(İHA)