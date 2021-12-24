Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir kişi tutuklandı
Kadıköy'de bir restoranda, Susurluk davası sanıklarından Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.
Kadıköy Kalamış'ta, 21 Aralık'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün hastanedeki tedavisi devam ederken, 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest kalırken, 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, şüphelilerden 2'sini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.