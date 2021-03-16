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0 kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya savruldu, hepsi perte çıktı!

Afyonkarahisar'da sıfır kilometre cipleri taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu yedi cip hiç kullanılmadan perte çıktı. Cipler kazanın etkisiyle oyuncak araba gibi tarlaya savruldu.

Güncellenme: 12:34, 16/03/2021
HaberlerGünün İçinden
0 kilometre cipleri taşıyan TIR tarlaya savruldu, hepsi perte çıktı!

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.K. idaresindeki 41 UZ 571 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kaza sonrası tırda bulunan sıfır kilometre Nissan marka cipler oyuncak araba gibi tarlaya savrulurken yedi otomobil daha hiç kullanılmadan perte çıktı. Ayrıca devrilen araçlardan birinin üzerinde plaka olması dikkat çekti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı. (İHA)

Afyonkarahisar kaza Nissan otomobil