1 ton 200 kilo demir 10 dakikada çalındı

Erzurum'da cami yanına yapımına başlanan tuvalet inşaatında kullanılacak 1 ton 200 kilo demir, 3 kişi tarafından 10 dakikada çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay, 1 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Köseömerağa Camii'nin bahçesinde meydana geldi.

Caminin yanında yapımına başlanan tuvalet için kullanılmak üzere depolanan 1 ton 200 kilo demir ve bir miktar kereste, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kamyonete yüklenerek çalındı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, sabah namazı için camiye gelen imam Alaattin Bülbül, bahçedeki demirleri göremeyince durumu polise bildirdi.

Alaattin Bülbül, “Camimizin tuvaletine ait inşaatta bulunan demirler kimliği belirsiz kişiler tarafından araçlarına yüklenip götürülmüş. Ben cami imam hatibi olarak, mahalle sakini olarak bu tür şeylerin olmamasını talep ediyoruz. Bu tür eylemlerde bulunan şahısların da bir an evvel yakalanıp en ağır cezalara çarptırılmasını istiyoruz ki mahallemizde bu tür olaylar bir daha tekerrür etmesin” dedi.

Müteahhit Muhammed Özdemir (42) de, “Normalde bir şantiye elemanı götürdüğün zaman o demiri ortalama 1- 1,5 saatte kaldırır. Bu elemanlar gayretli insanlar, inşaatta çalışmış olsalar kalifiye eleman olarak adlandırılırlar. Ama gelin görün ki çalışmak yerine çalmaya kafa yormuşlar. 10 dakika içinde bütün malzemeyi yükleyip götürdüler” diye konuştu. (DHA)