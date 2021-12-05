10 gündür haber alınamıyordu! Cesedi çürümüş halde bulundu
Antalya'da yaklaşık 10 gündür komşularının haber alamadığı yalnız yaşayan Yavuz Tunç (41), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781/1 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.
POLİS EVE GİRDİ
Yaklaşık 10 gündür haber alamadıkları Yavuz Tunça ulaşamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Savcı izniyle verilen adresin giriş kat balkonundan polis ekipleri eve girdi.
CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU
Ekipler, Tunçu salonda bulunan kanepe üzerinde hareketsiz ve cesedini çürümüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavuz Tunçun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Yavuz Tunçun ağabeyine ulaşarak durumu haber verdi. DHA