11 yıl sonra yakalandı, ‘özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil’ dedi

Amasya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan M.Ç. (48), evinde yakalandı.

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Merkeze bağlı Yağçıabdal köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası M.Ç., 2010 yılında sulama suyu meselesi yüzünden komşusuyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç., komşusunu av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan M.Ç., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Devam eden duruşmalarda, yaraladığı komşusunun şikayeti üzerine M.Ç. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Cezanın ardından kayıplara karışan M.Ç., hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

11 yıldır firari olan M.Ç.’nin, Ankara, Yozgat ve Sivas’ta sahte isimle çobanlık yaptığı öğrenildi. M.Ç.’nin 11 yıl sonra köyüne döndüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda M.Ç., evinde yakalandı.

“ÖZGÜVENİMLE VE KİŞİLİĞİMLE ÇALIŞTIM, BU SAHTELİK DEĞİL”

Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye götürülen M.Ç., ifadesinde şunları söyledi:

* Kavgacı bir insan değilim, barışçılım. Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım. Cezaevinde 6 ay kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. 2010 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve hakkımda yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine kayıplara karıştım.

* Mahkeme onamaları geldi ama ben verilen cezayı çok buldum. Yargıtay’a gönderdim. Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim.

* Adalete güvendiğim zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Daha önce cezaevinde yattığımda kimse ilgilenmedi. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Yaylalarda çobanlık yaptım.

* Sahte isimle insanlara kendimi tanıtarak, Yağçıabdal köyündeki ailemin geçimini de sürdürdüm. Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım, bu sahtelik değil. Ben kendim teslim oldum sayılır, yoksa beni nasıl yakalayacaklardı.

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ç.’nin 16 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. DHA