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112’ye 10 bin kez mesaj attı, tutuklandı

Gaziantep'te 112 acil çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez ise SMS atarak asılsız ihbarlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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112’ye 10 bin kez mesaj attı, tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personel ve yöneticilerin şikayeti üzerine çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez SMS atarak rahatsız eden şahsın tespiti için çalışma başlattı. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul ederek gerçek vaka için arayanların çağrı merkezi ile iletişimine engel olan kişinin S.K., olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.  (İHA)

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