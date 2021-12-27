12. MIXX Awards Türkiye jürisi belli oldu

İnternaktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından düzenlenen, bu sene 12. si gerçekleşecek MIXX Awards Türkiye yarışmasının jüri üyeleri belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MIXX Awards dijital reklamcılık yarışması, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından birçok ülkede düzenleniyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak olan yarışmanın ön eleme tarihleri 11-28 Şubat; ana değerlendirme tarihleri ise 4-5-6 Mart'ta gerçekleşecek. Jüri başkanlığını L'Oréal Ülke Genel Müdürü Sinem Gökçen Sandıkçı'nın yürüteceği 12. MIXX Awards Türkiye Jürisi toplam 20 kişiden oluşuyor:

Alper Cengiz / SEM, Arkın Kahyaoğlu / VMLY&R, Prof. Dr. Ayşegül Toker / Boğaziçi Üniversitesi, Aytek Açık / Onedio, Cenk Gümüşçüoğlu / Karbonat, Ceren Çubukçu / Havas İstanbul, Didem Namver / PepsiCo, Ender Buruk / Wunderman Thompson, Gözde Onay / Hype, Hilal Eksel Merter / BSH Türkiye, Hilmi Aydın / Google, Kerem Emre Akarlar / Publishme Global, Leyal Eskin Yılmaz / Unilever, Nazım Erdoğan / sahibinden.com, Özge Bakırcalı / Yapı Kredi, Özge Gilan / Meta, Rahşan Demirhan Yüksel / Media Republic, Reha Başoğul / Sözcü, Zeynep Verda Duysak / Yıldız Holding.

Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 21 kategoride başvuru yapılacak. Başvurular ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

12. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Jüri Sponsoru Tooplay; Başarı Sponsorları Bosh, Ingage, Sözcü olurken; yarışmanın Protokol Destekçileri arasında, AdColony, Akbank, Forward Media Genart Medya, Puhutv, Sparkle Medya ve Wavemaker yer alıyor. Medyanet'in Influencer Pazarlaması, Meta'nın ise Markalı İçerik, kategorilerinin destekçileri olduğu MIXX'e sektör kuruluşları da her zamanki gibi katkıda bulunuyorlar.

12. yıl teması “MIXX'iniz Hazır” olan MIXX Awards'un reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütülürken, Brand Age, Joy FM ve Karnaval da Medya Destekçileri olarak destek veriyor.