12 yaşındaki Enes Koca, okul çıkışı köpeklerin saldırısında ağır yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve dönerken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca (12) ağır yaralandı. Teyzesi Kevser Muslu ise Enes'in hayvanları çok sevdiğini, köpeği olsun diye dualar ettiğini belirterek "Köpeği olsun diye Yasin suresini ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu" diye konuştu.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca, okuldan çıkıp yürüyerek eve gitmeye başladı.

Enes Koca, yolda önüne çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Birkaç saat geçmesinin ardından oğullarının eve gelmemesi üzerine anne Ayşe ve baba Serdar Koca, endişelenerek Enes’i aramaya başladı.

Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Amcasının köpeklerin arasından aldığı Enes, Pursaklar Devlet Hastanesi’ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunun pek çok yerinden köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akrabaları hastane önünde saatlerce bekleyerek Enes’in durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Enes’ten gelecek iyi haberi bekleyen amcası, dayısı, teyzesi ve dedesi mahalle aralarında hayvanların beslenmesini istemediklerini belirterek, canlarından endişe duyduklarını söyledi.

“HER TARAFINI KÖPEKLER PARÇALAMIŞ”

Gazetecilere konuşan amca Ali Osman Koca, “Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi, önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım, çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde, çocuğu hastaneye götürdük” dedi.

“KÖPEĞİ OLSUN DİYE YASİN EZBERLİYORDU”

Teyzesi Kevser Muslu ise Enes’in hayvanları çok sevdiğini, köpeği olsun diye dualar ettiğini belirterek, “Çocuğum o köpekler ısırırken bile ‘ya Şafi ya Allah’ diye dua etmiş. Biz de hayvanseveriz ama hayvansever insanlar duysunlar, neredeler, görmüyorlar mı? Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Annesi ona köpek alsın diye Yasin suresini ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu” diye konuştu. DHA

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