12 yaşındaki teyze ile 14 yaşındaki yeğeni bulundu

İstanbul'da kaybolan 14 yaşındaki Beyzanur Y. ile teyzesi 12 yaşındaki Canan A., polis tarafından Beşiktaş'ta bulundu. Küçük kızların, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde aynı apartmanda yaşayan 14 yaşındaki Beyzanur Yoğun ile teyzesi 12 yaşındaki teyzesi Canan A., 2 Eylül günü sabah 09.00 sıralarında evden ayrılmış, bir daha haber alınamamıştı. Küçük kızların ailesi durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından inceleyerek teyze ve yeğenin izine ulaştı.

Esenyut’ta bir ticari taksiye binen kızların Beşiktaş’ta indiklerini tespit eden polis ekipleri, ilçede yaptıkları çalışma sonucu küçük kızları Barbaros Bulvarı üzerinde buldu.

Çocukların polise, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini ve kötü herhangi bir olay yaşamadıklarını söyledikleri öğrenildi.