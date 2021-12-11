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14 yaşındaki Berk Tosunoğlu, 5 gündür kayıp

Antalya'nın Finike ilçesinde, 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

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14 yaşındaki Berk Tosunoğlu, 5 gündür kayıp

Yeni Mahalle’de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık’ta, Kum Mahallesi’ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu’na “Arkadaşımla buluşacağım” diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi.

Oğlundan 5 gündür haber alamayan anne Tosunoğlu, bugün polise başvurdu. Kayıp Berk Tosunoğlu’nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. DHA

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