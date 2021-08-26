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14 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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14 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde otlattığı hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna yoldan geçen bir TIR çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cansız bedenini gören yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. İHA

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