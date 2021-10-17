15 yaşındaki çocuğun, 17 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da daha önce tartışma yaşadığı Zübeyir Kola'yı (15) sokakta çıkan çatışmada öldürdüğü suçlamasıyla M.A.E. (17) saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Olay, 6 Ekim’de gece saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı M.A.E. ile karşılaştı. Zübeyir’i gören M.A.E., tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, M.A.E. de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.’nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kola, hastanede hayatını kaybetti.

11 GÜN SONRA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile çok sayıda mermi kovanı buldu. M.A.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 11 gün boyunca özel ekip tarafından izi sürülen M.A.E.’nin Kayapınar ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Ekipler, M.A.E.’yi olayda kullandığı iddia edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.A.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince 14-15 Ekim tarihlerinde J-İHA/SİHA, Atak taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle “gri” kategoride yer alan “Sidar Farkin Amed” kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direkt talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine, özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı belirlendi. Yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği tespit edildi. (DHA)