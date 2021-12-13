150 aileyi internetsiz bırakan kablo hırsızlarına operasyon

Denizli'nin Buldan, Güney ve Çal ilçelerinde 13 ayrı noktada internet ve telefon kablolarını sökerek çalan iki kişi yapılan operasyonla yakalandı. 500 bin liralık zarar verdikleri belirlenen hırsızlar 150 aileyi 2 ay boyunca internetsiz bıraktı.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Buldan, Güney ve Çal ilçelerinde son dönemde artan kablo hırsızlığı vakaları nedeniyle alarma geçen jandarma ekipleri iki aylık bir çalışma sonunda failleri yakaladı. Üç ilçede 13 ayrı noktada iletişim kablolarını sökerek çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

150 AİLE 2 AYDIR İNTERNETSİZ

Çalınan kabloların sabit telefonlar ve internet hatlarına ait oldukları ortaya çıktı. Yaklaşık 150 aile kablo hırsızlığı nedeniyle iki ay internetsiz kaldı. Çalınan kabloların 4 bin metre uzunluğunda olduğu, zararın ise 500 bin lirayı bulduğu belirtildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden Ziya B. (44)'nin 8 suç kaydı olduğu, Ethem S. (29)'nin ise 5 suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

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