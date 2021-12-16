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16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki kız doğum yaptı.

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16 yaşındaki kız karın ağrısıyla gittiği hastanede doğum yaptı

Şehir dışından İskenderun’daki yakınlarının yanına gelen F.K. karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Doktorun şüphelenip kan tahlili istemesiyle hamile olduğu ortaya çıkan F.K.’nin doğum belirtilerinin de ortaya çıkmasıyla hastanedeki hemşirelerin yardımı ile doğum gerçekleştirildi.

Bekar olduğu öğrenilen ve hastanede doğum yapan F.K. tedavi altına alındı. (İHA)

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