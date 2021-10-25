164 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 55 kaçak göçmen, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, 109 kaçak göçmen ise Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Hareke geçen ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla yüzerek Karaada’ya çıkan 1 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, yine Yunan unsurlarınca geri itilen ve aynı bölgede lastik botun arıza yapması sonucu mahsur kalan 22 kaçak göçmen, ekiplerce kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 2 can salı içerisinde bulunan 32 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan toplam 55 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

MARMARİS’TE 109 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Serçe ve Bozukkale mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik hücum botları, 5 can salı içinde kaçak göçmenleri tespit etti.

Yunan unsurları tarafından can salında Türk kara sularına geri itilen 109 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından doktor kontrolünden geçirildi. Suriye, Irak ve Somalili olduğu öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. DHA