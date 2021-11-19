19 yaşındaki Fevzettin Demir’den haber alınamıyor

Şanlıurfa’da yaşayan ve Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmaya gelen 19 yaşındaki Fevzettin Demir’den haber alamayan ailesi jandarma ve polise müracaat ederek oğullarının bulunmasını istedi. Ağabey Tacettin Demir, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Kardeşim Tıp fakültesine gitmek istiyordu, okuyup doktor olacaktı, Mersin’de fabrikada çalışıp para biriktiriyordu. Birden Bodrum'a gitti ve ortadan kayboldu” dedi.

Yaşar ANTER

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Şanlıurfa'dan yaşarken okul parası biriktirmek için önce Mersin'e ardından Bodrum'a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Fevzettin Demir ortadan kayboldu. Yaklaşık 33 gün önce Şanlıurfa'daki ailesinden ayrılan ve Bodrum'a çalışmaya geldiği belirtilen Demir'in telefonlarına ulaşamayan ailesi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu.

“KARDEŞİM TIP FAKÜLTESİNE GİRİP DOKTOR OLACAKTI”

Ağabey Tacettin Demir yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Kardeşim Tıp fakültesine girip doktor olmak istiyordu, dersleri çok iyiydi. Bu nedenle Mersin'de fabrikada çalışıp para biriktiriyordu. Birden Bodrum'a gittiğini öğrendik. Bize Bodrum'dan son fotoğrafını gönderdi. Kardeşim de Bodrum'a gitmiş. Bodrum'dan bize fotoğraflarını gönderdi ancak sonraki günlerde kendisinden haber alamadık.

* İlgili makamlara kardeşimin bulunması için müracaat ettik. Hayatından endişeliyiz. Herhangi bir maddiyata ihtiyacı olan veya haber vermeden ortadan kaybolacak bir çocuk değildi, sorunları yoktu.

* Üniversiteye gidecekti, derslerine çalışıyordu, kandırılmış olabileceğini düşünüyoruz. Endişe içerisindeyiz. Görenlerin veya yerini bilenlerin bize ulaşmasını istiyoruz.

Tacettin Demir, kardeşinin Bodrum’da çektirdiği son fotoğrafları SÖZCÜ ile paylaştı.