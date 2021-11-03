2 gün önce aldığı aracı hurdaya döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Murat Uyuklu'nun arabasını 2 gün önce aldığı öğrenildi.
İnegöl-Yenişehir yolunda Alanyurt mevkiinde seyir hâlinde olan Murat Uyuklu’nun (40) kullandığı hafif ticarî araç, yılan çıkan Ramazan Ermutuş (24) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
Kaza sonucu araçların sürücüleri ile 16 NOT 58 plakalı hafif ticarî araçtaki yolcular Hümeyra Damacıer (27) ve Medine Üçdal (31) yaralandı. 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Murat Uyuklu’nun arabasını 2 gün önce aldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)