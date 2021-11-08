2 kardeş trafikteki tartışma sonrası çıkan kavgada öldürülmüş

Konya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada öldürülen İsmet Toker (67) ve kardeşi Bayram Toker (62), son yolculuklarına uğurlandı. Yaralı 3 kişiyle birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayın, iki grup arasındaki trafik tartışması sonrası gerçekleştiği belirlendi.

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Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmet Toker, Meram Tıp Fakültesi’nde; kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, 3’ü yaralı 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken iki grup arasındaki çatışmanın, trafik tartışmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Kavgada yaşamını yitiren İsmet Toker ve Bayram Toker bugün, Yazır Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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