2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da 2 milyon dolar karşılığında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tableti satmaya çalışan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan şüpheliler, Bağlar ilçesi Alankoz Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçlarında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet bulundu. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Arama yapılan araçta binlerce tarihi eser bulundu