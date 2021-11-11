2 terörist İzmir’de yakalandı

Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Halep bölgesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen S.M.’nin Menderes ilçesinde, A.M.’nin ise Bornova ilçesinde bulunduğunu belirledi. 9 Kasım’da şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İHA

İlginizi Çekebilir Siirt'te polis lojmanlarına roketatarlı saldırının faili terörist yakalandı