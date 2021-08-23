2 yaşındaki Emir’in göğsüne ‘yorgun mermi’ isabet etti

Samsun'da ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki Berkin Aydemir ağır yaralandı.

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Olay saat 21.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir aniden düştü. 2 yaşındaki Aydemir’in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS ‘MAGANDA KURŞUNU’ DEDİ

İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berkin Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı öğrenildi.

Tedavisi süren bebeğin, maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.