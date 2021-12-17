21 yaşındaki Ahmet’i öldüren şoför 420 bin lira tazminat ödeyecek

Zeytinburnu'nda 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Ahmet Selimhan Şimşek'in hayatını kaybetmesine ilişkin ticaret mahkemesinde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Sedat Yiğiter'in kazada hayatını kaybeden Ahmet Selimhan Şimşek'in ailesine 420 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

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Kaza, Zeytinburnu’nda 27 Nisan 2018’de meydana geldi. Müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. İle birlikte Florya’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., aracını durdurdu.

Mustafa E. ile maktul Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi. Bu esnada Sedat Yiğiter’in sevk ve idaresinde olan aracının hâkimiyetini kaybederek, Ahmet Selimhan Şimşek ‘e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“EYLEM BİLİNÇLİ TAKSİRLİ İŞLENMİŞTİR”

Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme heyeti Sedat Yiğiter’in davacı olan aileye 260 bin lira maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kaza ile ilgili Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz günlerde savcı mütelasını açıkladı. Duruşma savcısı Sedat Yiğiter’in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığı anlaşılmıştır ve Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir” diyerek Yiğiter’in Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık Sedat Yiğiter ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak. DHA

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