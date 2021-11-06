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21 yaşındaki engelli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan engelli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti.

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21 yaşındaki engelli genç kız trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana gelen kazada, A.U. yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Büşra Kayabaşı’na çarptı.

Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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