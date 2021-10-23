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Yunanistan 25 göçmeni geri itti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayınlanma: 10:00 - 23 Ekim 2021 Güncellenme:
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Yunanistan 25 göçmeni geri itti

22 Ekim 2021 Cuma günü saat 04.20 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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