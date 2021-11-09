25 ilde FETÖ soruşturması: 56 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, Ankara merkezli 25 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)