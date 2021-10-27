Haberler - Günün İçinden

25 okul servis aracı trafikten men edildi

Çanakkale'de jandarmanın denetlediği 873 okul servis aracından 25'i trafikten menedildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
25 okul servis aracı trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, öğrenci servislerinde denetim yaptı. Denetimlerde 873 okul servisi aracından 25’i trafikten menedildi, 52’sine de mevzuata aykırı taşımacılıktan cezai işlem uygulandı.

Jandarma tarafından okulların açılmasından sonra 12 ilçede 77 eğitim-öğretim kurumunda yapılan kontrollerde servis şoförlerine de eğitim verildi.

Şoförler, öğrenci harici yolcu alınmaması, araç kapasitesi üzerinde taşınma yapmaması ve sağlam ekipman kullanmaları konularında bilgilendirildi. DHA

Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı: 60 gün trafikten men edildi İlginizi Çekebilir Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı: 60 gün trafikten men edildi
Çanakkale istanbul Kadıköy meb öğrenci okul trafik