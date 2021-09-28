263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, Adana'da bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiği açıklandı. Ele geçirilen makaron sayısının, Türkiye'de tek seferde en büyük yakalama olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir makaron fabrikasına operasyon düzenlendi. Fabrika ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronun Türkiye’de tek seferde yakalanan en fazla makaron ve 2020 yılında tüm Türkiye’de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısından da daha fazla olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye’de daha önce tek seferde en büyük yakalamanın da 105 milyon 700 bin makaron ile yine Adana’da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştiği bildirildi.

Rekor düzeydeki makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı. (DHA)