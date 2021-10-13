28 kez bıçakladı, öldürmek istemedim dedi

Trabzon'da, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyisi (43), okul önünde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın (40) hakkında tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Seyisin olay anında kaçmaya çalıştığı, beni öldürecek kurtarın' diye bağırarak çevreden yardım istediği yer aldı.

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Olay, 7 Haziranda 1 No’lu Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu’nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medine Seyis’in cenazesi, Fatih Sultan Mahallesinde toprağa verildi. Olaydan sonra yakalanıp, gözaltına alınan Bülent Taşkın tutuklandı. Medine Seyisin, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Bülent Taşkın hakkında ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Taşkının, evinden çıkıp, yaya olarak işe giden Medine Seyisi takip ettiği belirlendi. İddianamede, Seyisin olay sırasında kaçmaya çalıştığı, beni öldürecek kurtarın’ diye bağırarak çevreden yardım istediğine de yer verildi.

BİRKAÇ KEZ BIÇAKLADIM, PİŞMANIM

Son bıçak darbesini Medine Seyisin kalbine vurduğu öne sürülen sanık Taşkının iddianamedeki savunmasında Uzaklaştırma kararı bitince, karşılaştık. Yüzüme tükürdüğü için psikolojim bozuldu. Oğlu beni daha önce dövmüştü. Oğlu yine beni döver diye yanıma bıçak aldım. Yolda karşılaşınca tükürdü. Şerefsiz diyerek hakaret etti. Peşinden koştum. Kaçarak okula girdi. Birkaç kez bıçakladım. Öldürmek istemedim. Pişmanım ifadeleri yer aldı. (DHA)